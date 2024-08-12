الأهلي يوافق على عرض نيس لضم عبد المنعم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الإعلامي المصري محمد الليثي، أن مسؤولي الأهلي بصدد إنهاء صفقة انتقال محمد عبد المنعم، لاعب الفريق، إلى نادي نيس الفرنسي.

وأشار الليثي إلى أن المفاوضات بين الأهلي ونيس تقدمت بشكل كبير، حيث رفع نيس عرضه إلى 4.5 مليون يورو، مما قرب الصفقة من التوقيع الرسمي.

وفي شأن آخر، أكد الليثي أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جدد رفضه لعودة الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الفريق المُعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا، رغم تألقه هذا الموسم.

وكان كولر رفض عودة القندوسي منذ فترة، وأكد مؤخراً على عدم تغيير رأيه.

ويرغب مارسيل كولر، في التعاقد مع أحمد عيد، ظهير أيمن المصري البورسعيدي الحالي والزمالك السابق، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الأخيرة.

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