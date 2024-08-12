كريستيانو رونالدو يطمح لكسر "النحس" مع النصر السعودي

المصدر: البيان

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رغم النجاحات الفردية الكبيرة، لا يزال كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، في انتظار أول بطولة رسمية مع "العالمي".

ويبدأ رونالدو موسمًا مليئًا بالتحديات، يأمل فيه أن تكون بطولة كأس السوبر السعودي 2024 هي البداية الرسمية لتحقيق الألقاب مع النصر، حيث حقق سابقا لقب غير رسمي مع العالمي، وهو البطولة العربية.

وسيبدأ النصر موسمه بمواجهة التعاون يوم الأربعاء، في السوبر السعودي، والفائز سيتقدم إلى النهائي لملاقاة المتأهل من مواجهة الهلال والأهلي.

وأنهى النصر الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري روشن السعودي، خلف الهلال بفارق 14 نقطة.

وخسر العالمي أمام الهلال في نهائي كأس الملك وفي نصف نهائي السوبر السعودي، بالإضافة إلى الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا.

فهل ستكون بطولة كأس السوبر السعودي نقطة تحول في مسيرة رونالدو مع النصر؟

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