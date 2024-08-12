بـ 200 جنيه.. تفاصيل خطة تشفير الدوري المصري الموسم المقبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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مع اقتراب منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024 من النهاية، وبعد تأكيد الأهلي للقب قبل ختام الموسم بثلاث مباريات، كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن خطة لتشفير مباريات الدوري المصري الموسم المقبل.

وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح سويلم أن الشكل النهائي للدوري الموسم المقبل لن يُحسم إلا بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقال إنه سيتم عقد اجتماع مع الأندية الـ 18 الأسبوع المقبل لمناقشة مستقبل الدوري، مع التأكيد على أن جميع الخيارات مطروحة.

وفي تصريح مفاجئ، أعلن سويلم عن اقتراحه بتشفير مباريات الدوري المصري، موضحًا أن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة قيمة الدوري المصري ورفع مستوى عوائد الأندية.

وأكد أن العوائد المالية الناتجة عن التشفير ستساهم في تطوير الكرة المصرية، خاصةً أن معظم الدوريات العالمية تعتمد على التشفير.

وأشار سويلم إلى أن خطة التشفير تقضي بتحصيل 200 جنيه سنويًا من كل مشجع، مما سيرفع دخل الأندية بمعدل 30 مليون جنيه سنويًا لكل نادٍ.

وأضاف أن تكلفة التشفير على المشجعين ستكون أقل من سعر تذكرة مباراة واحدة، مقابل تقديم بث بجودة عالية.

وأوضح سويلم أن هدف التشفير هو دعم الأندية المصرية وتخفيف الأعباء المالية عنها، مشيرًا إلى أنه سيعرض هذا المقترح على مجلس النواب في بداية أكتوبر المقبل.

وفيما يتعلق بموسم الدوري المقبل، ذكر سويلم أنه سيشهد تغييرات نظرًا للارتباطات الدولية والأفريقية، مما قد يؤثر على انتظام جدول المباريات. كما أعرب عن رغبته في أن يقوم اتحاد الكرة بتأجيل مباريات كأس مصر.

وأضاف سويلم أنه من المتوقع أن يبدأ الدوري الجديد في أواخر أكتوبر وينتهي في يوليو 2025.

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