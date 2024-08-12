تصنيف دوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال في الصدارة والنصر والأهلي في التصنيف الثاني

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تصنيف الأندية المشاركة في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025/2024 والتي تشهد مشاركة ثلاثة أندية سعودية هي الهلال والنصر والأهلي.

وبجانب الهلال يضم التصنيف الأول لأندية غرب آسيا أيضا أندية العين الإماراتي حامل لقب دوري أبطال آسيا، السد القطري وبرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي.

أما التصنيف الثاني يضم بخلاف الأهلي والنصر كلا من الريان القطري والاستقلال الإيراني والوصل الإماراتي والمتأهل من الغرافة القطري أو شباب الأهلي الإماراتي.

ويضم التصنيف الأول لأندية شرق آسيا أندية فيسيل كوبي الياباني وأولسان الكوري الجنوبي وشنغهاي بورت الصيني وبوريرام يونايتد التايلاندي وسنترال كوست مارينرز الأسترالي وجوهور دارول تاكزيم الماليزي.

بينما يضم التصنيف الثاني أندية كاواساكي فرونتال ويوكوهاما مارينوس من اليابان وبوهانج ستيلرز وجوانجتشو من كوريا الجنوبية وشنغهاي شينهوا الصيني والمتأهل من شاندونج الصيني أو بانكوك يونايتد التايلاندي.

وجاء الهلال في التصنيف الأول فيما حل النصر والأهلي في التصنيف الثاني، وذلك قبل أيام من إجراء القرعة التي ستقام في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالامبور يوم 16 آب/أغسطس الجاري.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في وقت سابق عن إجراء عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم المقبل، على أن يكون هناك ثلاث بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

يذكر أن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سيشارك فيها 24 فريقا، مقسمين 12 فريقا من الشرق، ومثلهم في الغرب

وسيشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنان منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم تتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

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