الأهلي المصري يعلن إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي

المصدر: وكالات

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أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، عن إصابة لاعبه كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها فؤاد ، ‏أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.‏

وتعرض فؤاد للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام سموحة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ‏ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويواجه الأهلي مساء اليوم نظيره زد ضمن مسابقة الدوري المصري .

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري لصالحه للمرة 44 في تاريخه، حيث رفع رصيده إلى 81 نقطة في المركز الأول، فيما يحتل أقرب منافسيه بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

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