القبض على نجم الزمالك بعد دهسه شخصاً بسيارته

المصدر: البيان

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توفي شخص بعد أن صدمه لاعب الزمالك المصري أحمد فتوح بسيارته، الأحد، في حادث سير وقع على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي.

وكان حارس الزمالك محمد صبحي بصحبة فتوح في السيارة خلال عودتهما من الساحل الشمالي قبل دهس الضحية الذي يعمل أمين شرطة.

وتم إبلاغ وزارة الصحة وحفظ جثمان الضحية في أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وفق مصادر محلية.

وأفرج عن صبحي نظرا لكون السيارة مملوكة لفتوح الذي كان يقودها فيما تم التحفظ على ظهير أيسر الزمالك في أحد أقسام الشرطة بالساحل الشمالي.

وكان أمين الشرطة يعبر الطريق السريع قبل تعرضه للحادث الذي أدى لوفاته على الفور.

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