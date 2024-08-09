مارسيل كولر.. السويسري الذي يحصد الألقاب بوتيرة مذهلة مع الأهلي

المصدر: البيان

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في إنجاز مذهل، توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم 2023-2024، بعد فوزه القاتل على سموحة بهدف دون رد يوم الخميس، ليؤكد سيطرته على البطولة حتى قبل نهاية الموسم بثلاث مباريات.

بهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة من 31 مباراة، ليبتعد بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه (بيراميدز)، مع تبقي مباراتين فقط للأخير.

هذا اللقب هو الثاني تواليًا للأهلي، مما يعزز موقعه كأكثر الأندية تتويجًا بالدوري المصري، حيث بلغ عدد ألقابه إلى 44، متفوقًا بفارق كبير عن غريمه التقليدي الزمالك، الذي يملك 14 لقبًا.

كولر.. ماكينة الألقاب

المدرب السويسري مارسيل كولر، البالغ من العمر 63 عامًا، هو العقل المدبر وراء هذا النجاح المتواصل.

منذ توليه تدريب الأهلي في سبتمبر 2022، قاد كولر الفريق في 119 مباراة، محققًا نسبة انتصارات بلغت 72.3%.

ما يميز كولر هو معدل الألقاب الجنوني الذي يحققه، حيث وصل إلى اللقب التاسع في غضون عامين.

ويتضمن سجل كولر:

كأس السوبر المصري (ثلاث مرات)

الدوري الممتاز (مرتان)

دوري أبطال أفريقيا (مرتان)

كأس مصر (مرتان)

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