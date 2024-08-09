الأهلي يتوج بالدوري المصري.. قمصان يبرز جهود اللاعبين والجهاز الفني في موسم استثنائي
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عبر سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بحصد لقب بطولة الدوري المصري رسميا، بعد أن تغلب الأهلي على سموحة بهدف دون مقابل، أمس الخميس، بملعب برج العرب والوصول للنقطة 81.
وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس أن فريقه نجح في حصد لقب الدوري المصري عن جدارة واستحقاق، بعد أن تخطى مرحلة صعبة للغاية، وتوج باللقب قبل نهاية المسابقة.
وأضاف أن اللاعبين قدموا الكثير في واحد من أصعب المواسم، ونجحوا في إثبات جدارتهم بتمثيل النادي، متمنيًا أن تستمر الانتصارات.
وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين وكافة منظومة العمل داخل الفريق هدفها دائمًا إسعاد الجماهير التي ساندت اللاعبين ومنحهتم الدعم المطلوب طوال الموسم.