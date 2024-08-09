الأهلي يتوج بالدوري المصري.. قمصان يبرز جهود اللاعبين والجهاز الفني في موسم استثنائي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بحصد لقب بطولة الدوري المصري رسميا، بعد أن تغلب الأهلي على سموحة ‏بهدف دون مقابل، أمس الخميس، بملعب برج العرب والوصول للنقطة 81.‏

وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس أن فريقه نجح في حصد لقب الدوري المصري عن جدارة واستحقاق، بعد أن تخطى مرحلة صعبة للغاية، وتوج باللقب قبل نهاية ‏المسابقة.‏

وأضاف أن اللاعبين قدموا الكثير في واحد من أصعب المواسم، ونجحوا في إثبات جدارتهم بتمثيل النادي، متمنيًا أن ‏تستمر الانتصارات.‏

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين وكافة منظومة العمل داخل الفريق هدفها دائمًا إسعاد الجماهير التي ساندت اللاعبين ‏ومنحهتم الدعم المطلوب طوال الموسم.‏

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز