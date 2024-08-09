أثنى على الدعم الجماهيري.. الخطيب يعلق على تتويج الأهلي بالدوري المصري للمرة 44

المصدر: وكالات

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وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، التهنئة لجماهير ناديه والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، بمناسبة الفوز ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخ النادي.

وقال الخطيب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أن فريقه توج باللقب بعد منافسات قوية خاض خلالها الفريق تحديات صعبة، وكان عند حسن الظن، واستطاع أن يحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بثلاثة أسابيع.

وأضاف أنه يهنئ جماهير الأهلي الوفية وعبر عن تقديره الخالص لدورها الكبير، خاصة وأنها وقفت خلف الفريق وساندت بقوة، وتواجدت بكثافة في كل الملاعب داخل وخارج القاهرة، بل وتحملت الكثير من أجل الأهلي خاصة في المواجهات الحاسمة.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والأداء الرائع طوال مشوار البطولة بالرغم من ضغط المباريات، وتعرضهم للإرهاق البدني والذهني، لكن كانوا رجالًا كعادتهم وعلى قدر المسئولية، كما أشاد بالطاقم الفني ومعاونيه وبما قدمته كل منظومة العمل بالنادي، فكل أدى دوره على الوجه الأكمل وهو ما يميز الأهلي عبر تاريخه، الجميع يعمل على قلب رجل واحد، ومن أجل هدف واحد، وهو رفعة النادي وإسعاد جماهيره.

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