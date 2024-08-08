تصفيات مونديال 2026.. فلسطين تختار البلد المستضيفة لمباراتها ضد الأردن

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختار المنتخب الفلسطيني لكرة القدم العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستضافة نظيره الأردني في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في العاشر من سبتمبر المقبل، وفق ما أفاد الاتحاد الفلسطيني لوكالة فرانس برس.

ويلعب "الفدائي" مع كوريا الجنوبية، العراق، الأردن، عُمان والكويت في المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات.

ويلتقي المنتخب الفلسطيني قبل مواجهة نظيره الأردني، كوريا الجنوبية في الخامس من سبتمبر في سيول ضمن المرحلة الأولى.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب لفرانس برس "دول عربية عدّة عرضت على الاتحاد الفلسطيني اللعب في ملاعبها، وأنا اشكرهم على ذلك".

وأضاف "لكن لأسباب تتعلق ببعد المسافات بعد مباراة منتخبنا مع نظيره الكوري، وحفاظاً على جهد اللاعبين، وقع الخيار على كوالالمبور في ماليزيا بعد موافقة الاتحاد الماليزي للعبة، وأنا أشكره على ذلك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز