انطلاق الدوري الأردني لكرة القدم اليوم بمشاركة 12 فريقاً

المصدر: عمان - أ ف ب

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ينطلق، اليوم، الدوري الأردني لكرة القدم بمشاركة 12 فريقاً، هي: حامل اللقب الحسين إربد، الفيصلي، الوحدات، الرمثا، شباب الأردن، معان، شباب العقبة، السلط، الأهلي، مغير السرحان، الجزيرة، والصريح، وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهاباً وإياباً.

وتفتتح المرحلة الأولى بمباراتي الأهلي مع مغير السرحان، وشباب العقبة مع الرمثا، اليوم، على أن يلتقي غداً الحسين إربد مع الجزيرة، والصريح مع الوحدات، والسبت السلط مع شباب الأردن، ومعان مع الفيصلي.

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