على بعد خطوة واحدة.. «هاتريك» أبو علي يقرب الأهلي المصري من لقب الدوري

المصدر: وكالات

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سجل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ثلاثة أهداف في مرمى المقاولون العرب اليوم الأحد ليضع الأهلي على بعد نقطة واحدة من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 44 في تاريخه.

وفاز الأهلي 4-صفر على ضيفه المقاولون العرب مساء الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 23 للمسابقة.

وحقق الأهلي الانتصار 19 على التوالي في الدوري، وهو رقم قياسي في المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة من 30 مباراة ويتصدر بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-1 على زد إف.سي في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة من أربع مباريات متبقية له حتى يتوج رسميا باللقب.

وتوقف رصيد المقاولون عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير، وتتبقى له مباراتان ويحتاج الى معجزة للبقاء في المسابقة.

وافتتح أبو علي التسجيل بعد 14 دقيقة بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاع الهدف الثاني في الدقيقة 34 مستغلا ركلة ركنية أخطأ دفاع المقاولون في التعامل معها.

وسجل المهاجم الفلسطيني الهدف الثالث في الدقيقة 65 بتسديدة قوية اصطدمت في القائم الأيمن ودخلت الشباك.

وانفرد أبو علي بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا، متقدما بفارق أربع أهداف عن فيستون مايلي مهاجم بيراميدز.

وأحرز البديل بيرسي تاو الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 77 بعد تمريرة عرضية من عمر كمال قابلها المهاجم الجنوب أفريقي بضربة رأس في الشباك.

وأجل بيراميدز تتويج الأهلي باللقب بفوزه 2-1 على زد.

وتقدم بيراميدز عن طريق رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأدرك زد التعادل بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة عبر مصطفى عبد الرؤوف (زيكو)، قبل أن يحرز مروان حمدي هدف فوز بيراميدز في الدقيقة 85.

وتوقف رصيد زد بعد هذه الهزيمة عند 47 نقطة في المركز السابع.

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