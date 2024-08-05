هزيمة جديدة للنصر السعودي قبل مواجهة السوبر

المصدر: وكالات

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سجل فريق النصر السعودي نتائج سلبية في المباريات الودية التي خاضها بمعسكره الخارجي، الذي أقيم على مرحلتين في إسبانيا والبرتغال، استعدادا للموسم الجديد.

وخسر النصر أمام غرناطة بهدف نظيف، يوم الأحد، في سابع وديات الفريق استعدادًا للموسم الجديد لتتبقى للفريق ودية أخيرة سيخوضها أمام ألميريا.

وتعيش جماهير النصر حالة من القلق بسبب نتائج الفريق في الوديات التي لم يحقق خلالها الفريق سوى فوز وحيد خلال معسكره بالبرتغال، مقابل 3 تعادلات و3 هزائم أبرزها أمام بورتو البرتغالي برباعية نظيفة الأسبوع الماضي.

وفاز النصر على ماريتيمو البرتغالي 1 / صفر، وتعادل 1 /1 مع لوليتانو وفارينزي، وتعادل سلبًا مع لوسيتانو، فيما خسر أمام بورتيمونينسي بهدف نظيف وأمام غرناطة الإسباني بنفس النتيجة، وأمام بورتو البرتغالي صفر /4.

وصبت جماهير النصر غضبها على المدرب لويس كاسترو معتبرين أن ظهور الفريق بصورة باهتة خلال الوديات يمثل امتدادًا للموسم الماضي الذي خرج فيه الفريق خالي الوفاض بدون تحقيق أي لقب.

وطالبت جماهير النصر عبر منصات التواصل الاجتماعي بسرعة حسم صفقات قوية قبل بداية الموسم، علمًا بأن الفريق لم يتعاقد حتى الآن سوى مع الحارس البرازيلي بينتو.

وسيستهل النصر الموسم الجديد بمواجهة التعاون يوم 13 أغسطس الجاري في أبها، لحساب الدور قبل النهائي من كأس السوبر السعودي.

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