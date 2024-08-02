الترجي التونسي يعلن عن صفقة جديدة

المصدر: وكالات

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أعلن الترجي التونسي، اليوم الخميس، ضم اللاعب الدولي الجنوب أفريقي الياس موكوانا في ثاني صفقة لافتة لموسم الانتقالات الصيفية.

ووقع اللاعب السابق لنادي سيخوخون يونايتد بجنوب أفريقيا عقدا يمتد لثلاث سنوات.

وكان الترجي أتم أمس الأربعاء صفقة انتقال النجم الجزائري المخضرم يوسف البلايلي الى صفوفه قادما من نادي مولودية الجزائر في ثالث تجربة له مع النادي التونسي

ويسعى الترجي لتعزيز صفوفه للمنافسة بقوة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا التي خسر نسختها الماضية أمام الأهلي المصري في الدور النهائي.

كما يستعد الفريق للمشاركة في دوري السوبر الأفريقي ، وبطولة كأس العالم للأندية التي تجري منافساتها عام 2025 بالولايات المتحدة.

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