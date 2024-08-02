أعرب عن قلقه من تلاحم المواسم.. كولر: الأهلي لم يحسم بطولة الدوري المصري بعد

المصدر: وكالات

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أبدي مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ٣٢ لبطولة الدوري المصري.

وقال كولر في مؤتمر صحفي يوم الخميس:"المباراة كانت صعبة ونحن ساعدنا في صعوبتها، كان بالإمكان أن تنتهي المباراة بأربعة أهداف في حال استغلال الفرص التي أتيحت لنا، ولكن في النهاية سعداء بالحصول على الثلاث نقاط".

وأضاف:"نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وسط موسم صعب وغيابات، بسبب انضمام لاعبين إلى المنتخبات ولاعبين رحلوا عن الفريق. اللاعبون الدوليون وصلوا إلى ٧٠ مباراة هذا الموسم وهو رقم مرعب، ويحتاجون إلى راحة تامة أسبوعين أو ثلاثة، وأخشى من تلاحم المواسم".

وشدد أن الأهلي لم يحسم بطولة الدوري المصري ولهذا سوف يجتمع مع الجهاز الفني لمواصلة التحضير للمباراة المقبلة في الدوري.



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