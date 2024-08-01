ودية بين اتحاد جدة ونادي فارينزي البرتغالي تتحول إلى "ساحة قتال" (فيديو)

المصدر: البيان

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شهدت مباراة ودية بين نادي اتحاد جدة السعودي ونظيره فارينزي البرتغالي، أقيمت على أرض ملعب "ساو لويس" في مدينة فارو البرتغالية، الأربعاء، مشاجرة عنيفة.

ففي الدقيقة 82 عندما كان الاتحاد متأخرا أمام فارينزي بنتيجة (1-3)، بعدما منح الفرنسي كريم بنزيما، هدف التقدم لكتيبة لوران بلان، قبل أن يقوم الفريق البرتغالي بقلب الطاولة خلال الشوط الثاني، وذلك قبل وقوع الاشتباكات بالأيدي بين اللاعبين، ليتحول المستطيل الأخضر لساحة قتال.

الأزمة تطورات إلى حد قيام لاعب الاتحاد، حسن كادش، بإلقاء كرسي على مقاعد البدلاء، ما تسبب في إصابة مدرب فارينزي، بيدرو جونسالفيس، الذي شوهد وهو ينزف إثر تلك الواقعة.

وحاول طاقم الحكام ورجال الأمن فض الاشتباك، قبل أن يعلن الحكم عن نهاية المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي.

وأظهرت لقطات جماهير نادي فارينزي، المتواجدة في مدرجات الملعب، وهي تحاول الاعتداء على أفرد فريق "النمور" الحاضرين على دكة البدلاء، وسط محاولة من رجال الأمن بإبعاد المشجعين، وفقاً لروسيا اليوم.

وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، بأن أحداث مباراة الاتحاد وفارينزي من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولجانه، وقد يتم فرض عقوبات بحسب الأنظمة، الأمر الذي يهدد بتوقيع عقوبة على لاعب الاتحاد حال ثبوت اعتدائه على مدرب الفريق المنافس.

بدوره أصدر نادي اتحاد جدة بيانا عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيه: "وجه الرئيس التنفيذي، دومينجوس أوليفيرا، بمراجعة الأحداث التي صاحبت اللقاء الودي أمام فريق فارينزي البرتغالي، والتي أدت إلى إيقاف المباراة قبل نهايتها، لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها".

وطمأن النادي الجماهير على سلامة جميع أفراد بعثة النادي السعودي وعودتهم إلى مقر سكنهم.

ودية بين اتحاد جدة ونادي فارينزي البرتغالي تتحول إلى "ساحة قتال" #البيان_الرياضيhttps://t.co/Px6HhwS2CM pic.twitter.com/ZR8Ur99JIS — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 1, 2024

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