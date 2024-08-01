الترجي التونسي يعلن تعاقده مع يوسف البلايلي

المصدر: وكالات

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أعلن الترجي التونسي أمس الأربعاء تعاقده مع المهاجم الجزائري يوسف البلايلي لمدة موسمين حتى يونيو حزيران 2026

وعاد البلايلي للترجي للمرة الثالثة بعد قضاء فترتين في النادي التونسي من عام 2012 إلى 2014 ثم العودة موسم 2018-2019.

وانضم المهاجم البلايلي (32 عاما) إلى مولودية الجزائر الموسم الماضي في صفقة مجانية وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري المحلي، قبل أن ينفصل عن ناديه ويعود للترجي.

وخاض الدولي الجزائري عدة تجارب سابقة في بلاده قبل الانتقال للعب في قطر والسعودية.

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