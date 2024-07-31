سلمان بن إبراهيم : السعودية ستبهر العالم بمونديال 2034

المصدر: وكالات

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أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن تقديم السعودية لملف استضافة مونديال كأس العالم 2034 يشكل علامة مضيئة في تاريخ اللعبة في القارة الآسيوية، وخطوة هامة على طريق استضافة الحدث العالمي انسجاما مع التطور التاريخي للرياضة السعودية التي أصبحت موضع ثقة العالم الكروي.

وقال آل خليفة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :"وضعت القارة الآسيوية ثقتها الكاملة بملف السعودية منذ إعلانها نيتها التقدم لاستضافة مونديال 2034، وذلك نظير الإمكانات الكبيرة والخطط المستقبلية والتطور الهائل الذي ينسجم مع مخرجات رؤية السعودية 2030 بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف :"اليوم نحن نشهد تقديم الملف رسميا لاستضافة المونديال وتتنامى ثقة القارة الآسيوية بقدرة السعودية على تنظيم أحد أجمل النسخ التاريخية لكأس العالم، إذ نعمل كمنظومة واحدة لدعم ذلك والتأكيد على قدرة وكفاءة الخطط المدرجة والترتيبات المبرمجة لتقديم نسخة كروية عالمية لاتنسى".

وأضاف :"قبل فترة وجيزة ودع العالم مونديال 2022 بقطر، التي أذهلت الجميع بتقديم نسخة فائقة التميز والإبهار العالمي، واليوم نشهد تقديم السعودية لملف مونديال 2034 الذي سيكون بإذن الله واقعا لن ينساه العالم، في تأكيد متجدد على أن القارة الآسيوية تعيش أحد أجمل فتراتها التاريخية بفضل العمل الجماعي المستمر والوحدة الآسيوية التي تحتضن كافة مسارات الصعود التاريخي للقارة".

واختتم تصريحاته قائلا :"نحن قريبون جدا من حراك وتطور الكرة السعودية والتي يدعمها الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، ويقود دفة العمل فيها رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ولذلك دعونا نرسل رسالة اطمئنان لكافة عناصر كرة القدم بالعالم لنؤكد أن السعودية ستقدم نسخة فائقة الجودة والتميز ستبقى بذاكرة الجميع".

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