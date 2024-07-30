المغرب والسعودية يقدمان ملفين لاستضافة مونديالي 2030 و2034

المصدر: باريس - د ب أ

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تسلم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عروض استضافة نسختي مونديالي 2030 و2034 أمس في باريس. وقدم رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، ورئيس الاتحاد البرتغالي فرناندو جوميز، والأمين العام للاتحاد الإسباني كاسانوفا عروض الاستضافة والمستندات المصاحبة لها المتعلقة بكأس العالم 2030 .

كذلك قدم رؤساء اتحادات كرة القدم في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، المستندات المتعلقة بالاحتفال المئوي للبطولة والذي يُتوقع أن يكون جزءاً من نسخة عام 2030. وسلم وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس الوحدة الخاصة بملف الترشح لدى الاتحاد السعودي حماد البلوي، عرض استضافة مونديال2034

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