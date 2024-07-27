وفاة محمود صالح نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي اليوم السبت محمود صالح نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ"64" عاماً.

ونعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، الفقيد داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمده بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

ومحمود صالح من مواليد 16 أغسطس 1960 بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة، وكان من أشهر المدافعين في تاريخ القلعة الحمراء في الثمانينات وبداية التسعينات.

بدأ مشواره الكروي ضمن ناشئي النادي الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول ولعب مباراته الأولى في 7 مارس 1982 أمام المنصورة وفاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، ثم انضم الى منتخب مصر عام 1985.

حقق صالح بطولة الدوري مع الأهلي 5 مرات في الفترة من عام 82 وحتى 88، وكذلك لقب كأس مصر 6 مرات في الفترة من 83 وحتى عام 1992.

في البطولات الافريقية كان لمحمود صالح نصيب مع الأهلي وتوج بخمس بطولات هي بطولة أبطال الدوري عامي 1982 و1987 وكأس الكؤوس الافريقية أعوام 84 و85 و1986.

اعتزل محمود صالح كرة القدم عام 1992 بعد أن قرر الأهلي عدم قيده مع طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب وعمل بالتدريب في قطاع الناشئين بالأهلي حتى تقلد منصب المدرب العام لفريق بيتروجيت ثم فريق انبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز