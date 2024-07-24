زينباور مديراً فنياً للوحدة السعودي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي الوحدة السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع المدير الفني الألماني جوزيف زينباور لقيادة الفريق في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء التعاقد مع "زينباور" بعد أسابيع من تحقيقه إنجازًا تاريخيًا مع نادي الرجاء البيضاوي الذي توج معه بالثنائية المحلية "الدوري المغربي وكأس العرش"، علماً بأنه توج بلقب الدوري دون هزيمة.

وقاد جوزيف زينباور فريق الرجاء في 41 مباراة بجميع المسابقات ولم يخسر سوى مباراة واحدة فقط.

يذكر أن المدرب الألماني توج بثلاث بطولات خلال مسيرته التدريبية، كانت جميعها في قارة إفريقيا مع فريقي أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي، والرجاء المغربي، علما أنه لم يسبق له التدريب أبدا في آسيا والسعودية، لذلك سيكون فريق الوحدة بمثابة المحطة الأولى له في المنطقة بالكامل.



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