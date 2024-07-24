الوكرة يتعاقد مع الدولي القطري حسن حتى 2027

المصدر: وكالات

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تعاقد الوكرة المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم مع عبد الكريم حسن مدافع المنتخب الوطني قادما من بيروزي الإيراني حتى عام 2027.

وقال الوكرة عبر حسابه على تويتر أمس الثلاثاء إن سلمان بعد الغني نائب رئيس النادي وقع العقد مع لاعب السد السابق تمهيدا لسفره إلى إسبانيا للانضمام لمعسكر الفريق الحالي في مدينة ملقة.

وأضاف النادي "يمتد العقد مع عبد الكريم حسن لمدة ثلاثة مواسم وينتهي في 2027".

وكان حسن (30 عاما) ضمن تشكيلة المنتخب القطري في كأس العالم 2022 التي استضافتها البلاد.

وأنهى الوكرة الدوري الموسم الماضي في المركز الرابع متأخرا بفارق 11 نقطة عن السد البطل.

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