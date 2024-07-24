اتحاد العاصمة الجزائري يتعاقد مع ثنائي مازيمبي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد العاصمة المنافس في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم أمس الثلاثاء تعاقده مع ثنائي فريق مازيمبي المدافع كيفن مونديكو لمدة موسمين ولاعب الوسط جلودي ليكونزا لثلاثة مواسم.

وانضم ثنائي الفريق القادم من الكونجو الديمقراطية إلى المدرب التونسي نبيل معلول والظهير الأيسر إلياس شتي والجناح غشة حسام الدين أحدث صفقات اتحاد العاصمة.

ويطمح اتحاد العاصمة تحت قيادة الإدارة الجديدة برئاسة عثمان سحبان للمنافسة على كافة الألقاب الموسم المقبل.

ورحل عن اتحاد العاصمة الدولي زين الدين بلعيد إلى سانت تروند البلجيكي وعبد الصمد بوناصر الذي انضم للسد القطري.

وانتهى عقد المخضرم أكرم جحنيط الذي فضل العودة لفريقه السابق وفاق سطيف.

وأنهى اتحاد العاصمة الدوري المحلي الموسم الماضي في المركز الرابع وسيشارك في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز