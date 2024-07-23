مدرب الأهلي المصري: فرصة الفوز بالدوري صفر بالمئة

المصدر: وكالات

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أكد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي سعادته بتدريب الفريق وأشار إلى أن فرصة الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لا تزال صفر بالمئة، وذلك رغم الفوز على بيراميدز متصدر الدوري 1-صفر أمس الاثنين.

وسجل وسام أبو علي، الحائز على جائزة أفضل لاعب في المباراة، هدفا ليقود الأهلي للفوز 1-صفر على مضيفه بيراميدز ليستمر حامل اللقب في مطاردة المتصدر.

ورفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة الذي خاض 29 مباراة.

وقال كولر للصحفيين عقب الفوز "مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية. كنا الأخطر في الشوط الأول وتحكمنا في الثاني ورغم الأداء الدفاعي لم أرغب في المخاطرة الهجومية.

"رغم الفوز على بيراميدز إلا أن فرصة الفوز بلقب الدوري لا تزال صفر في المئة لأنه يتبقى لنا ثماني مباريات وجميع المنافسين أقوياء ولن نتحدث عن التتويج بالدوري إلا بعد حصد النقاط التي تضمن لنا التتويج باللقب. المنافس مازال متصدرا للدوري رغم أننا نملك مباريات مؤجلة".

واختتم كولر "أظهرت المباراة روح النادي الأهلي بداية من الجمهور الذي حضر بكثافة مرورا باصرار اللاعبين على الفوز. سعيد بتدريب الأهلي وسعيد لكوني جزءا من هذا النادي".

وهذا الانتصار الثاني تواليا للأهلي على بيراميدز بعد فوزه 3-2 الأسبوع الماضي في مباراة مؤجلة من الدور الأول. وانتصاره يحمل رقم 15 تواليا بالدوري.

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