مدرب الأهلي المصري: لم نحسم لقب الدوري المصري رغم الفوز علي بيراميدز

المصدر: وكالات

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أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق حقق فوزا مستحقا على حساب بيراميدز في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال كولر في مؤتمر صحفي:"كانت المباراة صعبة ولكننا نجحنا في السيطرة على مجريات اللعب تماماً، وخلقنا العديد من الفرص، واشكر اللاعبين على ما بذلوه من جهد خلال اللقاء، واهنئ الجماهير على هذا الفوز".

وأضاف: "الفوز كان مهما للغاية ولكن المنافسة مازالت مستمرة ولا يمكن أن يتم حسمها إلا بعد ضمان عدد النقاط الكافي للفوز بالدوري المصري، وهناك 8 مواجهات صعبة متبقية للاهلي أمام فرق لديها طموح الفوز ، لذلك سوف نستمر في العمل بكل جدية لتحقيق أهدافنا".

وأوضح أن الأهلي يحقق الانتصارات وسط صعوبات بالغة تتمثل في ضغط المباريات والإصابات وعدم وجود وقت للراحة أو التدريب بشكل كافي، لافتاً إلى أن جمهور الأهلي يستحق الإشادة والتحية بعد أن حرص على التواجد

والتشجيع وكان اللاعب رقم 1 وكل منظومة الأهلي كانت حاضرة بقوة وقدمت ملحمة حتى تحقق الفوز، بعد الروح القتالية والأداء المتميز من جانب اللاعبين.

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