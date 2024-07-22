الدوري المصري.. الزمالك يفوز على الداخلية وزد يكتسح إنبي

المصدر: وكالات

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فاز الزمالك على مضيفه الداخلية 2 /1، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الزمالك عن طريق يوسف إبراهيم (أوباما) في الدقيقة 19، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 65 سجل الداخلية هدفه الوحيد عن طريق إيهاب سمير من ضربة جزاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق زد فوزا كبيرا على مضيفه إنبي 4 /1.

وتقدم زد عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 16، قبل أن يضيف عبد الرحمن البانوبي الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 43 أضاف شادي حسين الهدف الثالث لفريق زد، فيما سجل إنبي هدفه الوحيد عن طريق علي فوزي من ضربة جزاء في الدقيقة 56.

واختتم شادي حسين رباعية زد بتسجيله الهدف الثاني له في الدقيقة 63.

ورفع زد رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إنبي عند 42 نقطة في المركز التاسع.

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