الاتحاد السعودي يضم فقيهي بعقد لمدة أربعة مواسم

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد ضم لاعب الظهير الأيسر معاذ فقيهي من الهلال بعقد لمدة أربعة مواسم.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي "يعلن نادي الاتحاد عن انضمام اللاعب معاذ فقيهي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة أربعة مواسم".

وأضاف "تمت مراسم توقيع العقد في مقر معسكر الفريق في مدينة أليكانتي الإسبانية بين الرئيس التنفيذي للنادي دومينجوس أوليفيرا واللاعب.

"ويعد معاذ من أبرز الأسماء التي نجحت في تقديم نفسها بشكل مميز ومتطور خلال الفترة الماضية في مركز الظهير الأيسر".

وأضاف النادي في بيانه أن دومينجوس أوليفيرا أشاد باللاعب البالغ من العمر 22 عاما، والذي أظهر حبا للنادي ورغبة صادقة في الانضمام إلى صفوفه، كما أنه يتوافق مع رؤية النادي في استقطاب المواهب الشابة التي تمتلك الموهبة والطموح لتشكيل إضافة مميزة.

ومن جانبه، أبدى فقيهي سعادته بتمثيل النادي الذي أحبه منذ صغره وتمنى أن يلعب في صفوفه لإسعاد جماهيره، مؤكدا أنه سيعمل مع زملائه على تقديم الأفضل لإسعاد الجماهير وتحقيق الإنجازات.

وكان الهلال قد أعار فقيهي إلى التعاون لموسم واحد انتهى في يونيو الماضي.

ويستعد الاتحاد لمنافسات الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان الذي تولى المنصب خلفا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وجاء التعاقد مع فقيهي بعد ساعات من رسالة وداع وجهها الاتحاد إلى المدافع المصري أحمد حجازي الذي تعاقد معه اليوم نادي نيوم الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية السعودي، وذلك بعد نهاية عقده مع الاتحاد.

ويأتي ضم فقيهي ضمن سلسلة صفقات يبرمها الاتحاد استعدادا للموسم الجديد، وكان من بينها صفقة تعاقده قبل أيام مع لاعب خط الوسط الجزائري حسام عوار من روما الإيطالي لمدة أربعة مواسم.

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