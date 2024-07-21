رسمياً..نيوم يتعاقد مع أحمد حجازي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي نيوم الصاعد حديثاً إلى دوري "يلو" للدرجة الأولى اليوم الأحد تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قادمًا من اتحاد جدة.

ونشر نادي نيوم عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي اليوم الأحد، مقطع فيديو أعلن من خلاله التعاقد مع حجازي معلقًا: "مرحبًا بالحاجز".

على جانب متصل وجه نادي الاتحاد الشكر لحجازي قائد دفاعه السابق على كل ما قدمه للنادي وللجمهور، مشيرًا إلى أن اللاعب نقش اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي وفي قلوب جماهيره.

وأضاف نادي الاتحاد عبر حسابه على منصة "إكس"، "شكرًا حجازي على كل مرة كنت فيها بمثابة درع الأمان لدفاع الاتحاد، شكرًا من أعماق قلوبنا".

وتابع: "اليوم لا نودعك.. بل نتمنى أن يتجدد اللقاء بيننا قريبًا في مدرج الذهب".

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