السعودية تستعد لتخريج جيل جديد من حكام كرة القدم

المصدر: وكالات

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أكدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم مسيرة مخرجات خطتها الاستراتيجية والتي تستهدف إعداد جيل واعد من الحكام لقيادة المنافسات الكروية، وذلك من خلال تكليف 32 حكمًا واعدًا لقيادة مباريات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا المقامة في محافظة الطائف من 18 إلى 30 يوليو الجاري بمعدل أعمار ما بين 20 إلى 25 عامًا، منهم 7 حكام من أكاديمية الحكام والتي تعتبر إحدى مبادرات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية.

وتمثل هذه البطولة فرصة للحكام الواعدين لاكتساب مزيدٍ من الخبرات في مجال التحكيم، كما أن هذه الطواقم بدأت بالمشاركة في مباريات الدوري الممتاز لفئتي الشباب والناشئين الموسم الماضي.

من جانبه أكد رئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل نافارو في تصريح لموقع اتحاد الكرة أن إعداد صف جديد من الحكام يعد من أهم أهداف اللجنة التي تسعى للارتقاء بمستوى الحكام السعوديين وصقل خبراتهم ورفع قيمة الحكم السعودي إقليميًا وقاريًا ودوليًا.

من جهته أشاد مدير أكاديمية الحكام في الاتحاد السعودي خليل جلال بالمستويات المميزة للحكام الواعدين في بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، لافتًا إلى أهمية هذه البطولة على مستوى زيادة خبرات الحكام، مؤكدًا على مواصلة الأكاديمية جهودها من أجل إعداد المزيد من الحكام وصقل خبراتهم.

يذكر أن لجنة الحكام أتاحت الموسم الماضي الفرصة للراغبين في الانضمام للتحكيم وفق معايير محددة، وأقامت دورة الحكام المستجدين في 17 مدينة ومحافظة، حيث تم قبول 747 متقدمًا خضعوا لدورات الحكام المستجدين، ودورات اللجان الفرعية، ودورات الواعدين، على أن يتم اختيار المجتازين لبدء مسيرتهم التحكيمية بشكلٍ تدريجي.

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