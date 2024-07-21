نادي الشباب السعودي يعلن رحيل النجم الكرواتي راكيتيتش عن صفوفه

المصدر: وكالات

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أعلن نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في بيان رسمي رحيل النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش عن صفوفه.

وقال النادي السعودي في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "اتفقت إدارة النادي مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة".

وكان ابن الـ36 عاما انضم للشباب في يناير الماضي قادما من إشبيلية الإسباني، لكن المغامرة السعودية انتهت بعد ثماني مباريات فقط بألوان نادي العاصمة، ليعود نجم برشلونة الإسباني السابق إلى بلاده للمرة الأولى في مسيرته كلاعب على صعيد الأندية من أجل الدفاع عن ألوان هايدوك سبليت.

وقال النادي الكرواتي في موقعه الرسمي "إن أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الكرواتية وقع قبل دقائق من منتصف الليل (السبت) اتفاقا مع هايدوك حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد لموسم إضافي".

ولم يسبق لراكيتيتش أن لعب في كرواتيا، إذ بدأ مسيرته في سويسرا حيث ولد بدفاعه عن ألوان بازل، قبل الانتقال لاحقا إلى شالكه الألماني وإشبيلية (على فترتين) وبرشلونة في إسبانيا.

وشارك راكيتيتش في 106 مباراة مع المنتخب الكرواتي ولعب دورا رئيسيا في الوصول إلى نهائي مونديال "روسيا 2018".

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