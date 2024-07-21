طاقم تحكيم ألماني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

المصدر: د ب ا

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مساء السبت تكليف طاقم تحكيم ألماني بإدارة مواجهة بيراميدز مع الأهلي المقرر لها مساء غدا الاثنين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن طاقم التحكيم الألماني يقوده فيليكس تسفاير ويعاونه كل من روبرت كيمبتير ويان زيدال.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أن الحكم الرابع هو دانيال شلاغر ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو (فار) كل من ساشا ستيجمان ومايك بيكل.

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