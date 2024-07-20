اتحاد كرة القدم المصري يتدخل بعد فضيحة مباراة كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف

المصدر: البيان

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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا بعد تعرض فريق كاظمة الكويتي للخداع في معسكره في مصر، مؤكدا أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم في نادي كاظمة الكويتي الخميس الماضي مباراة ودية خلال معسكر تدريبي في مدينة الإسكندرية المصرية، لكنه اكتشف فيما بعد تعرضه للخداع.

ونشر النادي الكويتي عبر حسابه على "إكس"، مجموعة صور لمباراة ودية خاضها بمعسكره ضد تليفونات بني سويف، وانتهت بفوز كاظمة 7-1.

ولكن تليفونات بني سويف أصدر بيانا أمس الجمعة، فجر خلاله مفاجأة بتأكيده على أنه لم يخض أي مباراة ودية الخميس الماضي، ولم يبدأ من الأساس فترة الإعداد.

وحمل كاظمة الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي "المسؤولية القانونية والجزائية، وما ترتب على هذا الخطأ من آثار تجاه الناديين".

ودفعت هذه الأزمة الاتحاد المصري للعبة لإصدار بيان تعهد فيه بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لكشف ملابسات الواقعة.

وقال بيان الاتحاد المصري "تابع الاتحاد المصري عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي و نادي تليفونات بني سويف في إطار المعسكر التدريبي للفريق الكويتي داخل مصر والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة".

وأضاف: "في ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظمة الكويتي حيال هذا الأمر، يوضح الاتحاد المصري أنه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي والاتحاد المصري لكره القدم إلا أن الاتحاد المصري سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكره القدم لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

وأكمل البيان: "ويهيب الاتحاد المصري بكافة الاتحادات والأندية الخارجية التنسيق المسبق مع الاتحاد المصري لكره القدم عند إقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم مع التأكيد على أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم".

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