فريق كويتي يتعرض لعملية نصب طريفة بالإسكندرية

المصدر: البيان

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تعرض فريق كاظمة الكويتي، لواقعة نصب غريبة، خلال معسكره المقام بمدينة الإسكندرية في مصر، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي كاظمة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه خاض مباراة ودية أمام فريق تليفونات بني سويف، خلال معسكر الفريق بالإسكندرية، والتي انتهت بفوز كبير للفريق الكويتي بسبعة أهداف مقابل هدف.

وبعد المباراة، تفاجئ الفريق الكويتي، برد من إدارة نادي تليفونات بني سويف، يفيد بعدم قيامهم بإقامة أي مباراة ودية وأن فترة الإعداد للموسم الجديد لم تبدأ بعد، وهذا يعني أن الفريق الكويتي واجه فريقا غير حقيقي.

واكتشف النادي الكويتي في النهاية أن وكيل لاعبين قام بالتواصل معهم للاتفاق على مباراة ودية، حيث أحضر بعض من لاعبي من الشوارع انتحلوا شخصية لاعبين بنادي تليفونات بني سويف مقابل توزيع المقابل المادي للمباراة بينهم.

وأصدر نادي تليفونات بني سويف، بيانا رسميا جاء فيه: "يعلن نادي تليفونات بني سويف أن الأخبار التي تداولت عن إقامة مباراة ودية مع نادي كاظمة الكويتي غير صحيحة. حيث أن النادي حتى تاريخه لم يبدأ اصلا فترة الإعداد ولم يلعب أي مباراة ودية في الفترة الحالية".

وأضاف البيان وفقاً لجريدة "الدستور": "النادي سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يقوم باستغلال اسم النادي.. وأن أي اخبار تخص النادي سيتم نشرها على هذه الصفحة تأكيدا على الشفافية والمصداقية".

وأضاف البيان: "يحذر النادي أي شخص أو أي شركة تعمل في المجال الرياضي أن تنتحل صفة النادي دون أي إذن مسبق أو سند قانوني يتيح له ذلك".

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