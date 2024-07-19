اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة إيقاف دونجا لاعب الزمالك

المصدر: وكالات

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أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أمام بروكسي التي اقيمت أمس الخميس في دور الـــ32 من كأس مصر، صحيحة.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري اليوم أن مشاركة نبيل عماد دونجا مع الزمالك في مباراة بروكسي اليوم في دور الـ 32 لكأس مصر صحيحة 100٪، لأنه لم يصدر أي عقوبات في مباراة الاهلي والزمالك بنهائي كأس مصر التي أقيمت بالسعودية خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف أن كل ما نشر حول إيقاف الثنائي شيكابالا ودونجا وقتها غير صحيح.

وكانت بعض التقارير كشفت في مارس حول إيقاف شيكابالا ودونجا مباراتين بسبب إشارة لجماهير الأهلي خلال مباراة القطبين في نهائي النسخة الماضية لكأس مصر التي أقيمت بالرياض.

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