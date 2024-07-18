الأهلي يتحمل قيمة تذاكر جماهيره في مباراة بيراميدز بالدوري المصري

المصدر: وكالات

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أعلن النادي الأهلي تحمل قيمة تذاكر حضور جماهيره لمباراة الفريق أمام مضيفه بيراميدز، يوم الإثنين المقبل، باستاد الدفاع الجوي ضمن المرحلة الـ31 لمنافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وذكر الأهلي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، وبعد العرض والموافقة من مجلس الإدارة قام بإرسال خطاب لرابطة الأندية المحترفة، يطلب فيه مخاطبة نادي بيراميدز للتواصل لتمكين النادي الأهلي من سداد القيمة المالية الكاملة للتذاكر فئة الدرجة الثالثة (يمين) المخصصة لجماهير الأهلي في المباراة.

وأضاف أنه نظرا لارتفاع أسعار التذاكر التي تم الإعلان عنها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فإن النادي سوف يقوم بسداد قيمة الـــ 7500 تذكرة الخاصة بالدرجة الثالثة "يمين" التي قامت جماهير الأهلي بشرائها، على أن يتم إعادة المبالغ التي تم تحصيلها لأصحابها من الجماهير، وسوف يتحمل النادي أيضًا كل الرسوم المالية المترتبة على إعادة ثمن هذه التذاكر.

وأوضح أن الأهلي سبق وأن أرسل خطابا للرابطة بتاريخ 13 يوليو الجاري يخطرها بقراره الخاص بتخفيض سعر تذكرة الدرجة الثالثة في جميع المباريات القادمة المملوكة للنادي إلى 50 جنيها، ولأن هذا المبلغ أقل من قيمة تكلفة التذكرة، التي تبلغ 75 جنيها تقرر أن يتحمل النادي الفارق المالي المستحق للشركة المسؤولة عن التذاكر وذلك للتخفيف عن جماهير الأهلي.

يذكر أن إدارة بيراميدز قررت بيع تذاكر الدرجة الثالثة لجماهير الأهلي بمبلغ 200 جنيه، فيما تبلغ قيمة تذاكر الدرجة الأولى 2000 جنيه، والمقصورة الرئيسية 5000 جنيه.

ويتصدر بيراميدز ترتيب المسابقة حاليا برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثاني بـ63 نقطة من 25 لقاء فقط.



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