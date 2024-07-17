الأهلي بطل أفريقيا يستعير يوسف أيمن مدافع الدحيل لموسم واحد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع يوسف أيمن قادماً من الدحيل لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليكون المدافع القطري أولى صفقات بطل مصر للموسم الجديد.

وخاض أيمن (25 عاما) 24 مباراة مع ناديه القطري في جميع المسابقات في الموسم الماضي.

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت إنه تعاقد مع "يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة".

وسيتم تسجيل أيمن، مدافع منتخب قطر المولود في مصر، كلاعب محلي في صفوف الأهلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز