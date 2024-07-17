تحديد موعد نهائي كأس رابطة الأندية المصرية بين سيراميكا وطلائع الجيش

المصدر: وكالات

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حددت رابطة الاندية المصرية المحترفة يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لنهائي بطولة كأس الرابطة.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أن نهائي البطولة سيقام بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا (حامل اللقب).

وأضافت:"يقام نهائي بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل على ستاد الدفاع الجوي".

ويسعى طلائع الجيش للتتويج بلقبه الثاني في مسيرته مع كرة القدم، بعدما توج بلقب كأس السوبر المصري موسم 2020 / 2021، في حين يحلم سيراميكا بالاحتفاظ بلقب كأس الرابطة، الذي توج بها في الموسم الماضي.

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