أهلي جدة يُعير آلان سان ماكسيمان لفناربخشه التركي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، موافقته رسميا على إعارة لاعبه الفرنسي آلان سان ماكسيمان لنادي فناربخشه التركي.

وذكر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا)، اليوم الأربعاء، أن إدارته وافقت على إعارة سان ماكسيمان لنادي فناربخشه لمدة موسم واحد.

وكان سان ماكسيمان وصل إلى تركيا أمس الثلاثاء تمهيدًا للانضمام للفريق التركي على سبيل الإعارة بعد موسم واحد قضاه مع الأهلي.

يذكر أن الأهلي أنهى الموسم المنصرم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) في المركز الثالث، علما بأنه من المقرر أن يفتتح مبارياته في الموسم الجديد بالمسابقة بمواجهة فريق العروبة.



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