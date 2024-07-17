إقامة كأس السوبر المصري في أبوظبي أكتوبر المقبل

المصدر: وام

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أعلنت الشركة المتحدة للرياضة رسميا مواعيد ونظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال الذي يقام في أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر القادم.

وأوضحت الشركة المتحدة للرياضة، في بيان اليوم أن مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال ستقام يوم 4 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن البطولة ستشمل أبطال الدوري، وكأس مصر، وكأس الرابطة إضافة إلى فريق سيحصل على كارت ذهبي من اللجنة المنظمة.. وسيتم الإعلان عن باقي التفاصيل قريبا.

ولم يتم تحديد بطل الدوري للموسم الحالي حتى الآن، ويتنافس على اللقب الأهلي وبيراميدز.. و يعتبر فريق الأهلي بطل كأس مصر نسخة 2023 بعد فوزه على فريق الزمالك في المباراة النهائية.. وسيقام نهائي كأس الرابطة بين فريقي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

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