ما هو «الكارت الذهبي».. تعرف على النظام الجديد لبطولة السوبر المصري في أبوظبي

المصدر: البيان

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يشهد نظام اختيار الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري مفاجأةً خلال نسخة 2024، التي من المقرر أن تستضيفها أبوظبي.

وكان النظام في نسخة 2023 ينص على اختيار 4 فرق، هي بطل الدوري المصري الممتاز، ووصيفه، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة المصرية.

وفي النسخة الجديدة من السوبر المصري، سوف يتأهل للمشاركة أبطال الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس الرابطة.

ولكن عوضًا عن وصيف الدوري المصري الممتاز، فإن الفريق الرابع والأخير سيكون المتحصّل على "الكارث الذهبي" من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، وهي بمثابة الدعوة للمشاركة.

وتقرر أن تحتضن أبوظبي البطولة في الفترة ما بين 4 و7 أكتوبر المقبل.

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