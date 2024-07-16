الأزرق الكويتي يتعاقد مع الأرجنتيني بيتزي والشاهين يغادر رئاسة الاتحاد

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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نجح مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم في إتمام التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لتولي القيادة الفنية للأزرق الكويتي خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وخليجي 26 المقرر لها ديسمبر المقبل في الكويت ونهائيات أمم آسيا 2027 بالسعودية، وجاء التعاقد مع بيتزي لمعرفته بكرة القدم الآسيوية والخليجية، حيث تولى تدريب المنتخب السعودي والبحريني خلال الفترة الماضية، وكذلك نادي الوصل، وأيضاً نادي فالنسيا الإسباني وراسينغ الأرجنتيني وتشيلي، حيث تم الاتفاق مع المدرب على كافة الشروط، وقررت اللجنة الفنية الإبقاء على الجهاز الإداري بقيادة اللاعب الدولي السابق عبد الرحمن الموسي كمدير للمنتخب على أن يتواجد ضمن الجهاز الفني المدرب الوطني أحمد عبد الكريم كمساعد للمدرب في الجهاز الجديد الذي سيباشر العمل خلال الأيام المقبلة لمتابعة كافة اللاعبين قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض معسكر الإعداد استعداداً لمواجهة المنتخب الأردني في افتتاح منافسات المجموعة الثانية، بجانب منتخبات كوريا الجنوبية والعراق وعمان وفلسطين.

وفي الوقت نفسه تقدم عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم باستقالته بعد أكثر من عامين من انتخابه رئيساً للاتحاد، وقال الشاهين عقب تقديم الاستقالة: «رغم المعوقات والعقبات والصعوبات وعدم توفير متطلبات تنفيذ الرؤية، فقد حقق الاتحاد الكويتي لكرة القدم العديد من الإنجازات على المستوى الإداري والفني والمالي ومنها التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 بعد غياب 19 سنة والتأهل إلى كأس آسيا 2027 بعد غياب 12 عاماً».

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