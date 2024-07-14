ينطلق 22 أغسطس ..الكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد للدوري السعودي

المصدر: وكالات

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أعلنت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأحد، عن جدول الموسم الجديد من البطولة، والذي سينطلق يوم 22 أغسطس المقبل.

وأوضحت الرابطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ، أن الجولة الأولى سيبدأ الهلال من خلالها حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الخلود، الصاعد حديثا، فيما سيلعب وصيفه النصر مع الرائد في الجولة ذاتها.

وتشهد الجولة الثالثة كلاسيكو النصر والأهلي، كما تشهد الجولة ذاتها ديربي الاتحاد والوجدة، وديربي في الرياض بين الرياض والهلال.

وكشفت الرابطة عن موعد مواجهة "الكلاسيكو الكبير" بين الهلال والاتحاد، حيث سيلتقيان في الجولتين الثالثة و20.

كما يلتقي الأهلي والهلال في الجولة السادسة في الدور الأول، والجولة 23 في الدور الثاني، بينما يقام ديربي الشباب والنصر في الجولتين السابعة و24.

وستكون الجماهير على موعد مع ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولتين التاسعة و26 بالمسابقة، فيما تقام في الجولة التاسعة أيضا مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي.

ويلتقي الهلال والشباب في ديربي آخر بالرياض في الجولتين 12 و29، فيما سيلعب الرائد والتعاون في ديربي "القصيم" في نفس الجولتين.

وسيلعب الاتحاد مع النصر في الجولة 13، على أن يلتقيا في الجولة 30 بالدور الثاني، فيما يلعب الأهلي مع الشباب في الجولتين 14 و31.

ويلتقي الاتحاد مع الشباب في الجولة 16 والجولة 33 من المسابقة.

وكان الهلال قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي، ونجح كذلك في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفيين منتزعا الثنائية.

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