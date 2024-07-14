استحداث "أسبوع الديربيات" في الموسم الجديد للدوري السعودي

المصدر: وكالات

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد استحداث "أسبوع الديربيات" الخاص بإقامة مباريات القمة بين المنافسين المحليين في الموسم الجديد الذي سينطلق الشهر المقبل.

ويستهل الهلال حامل اللقب مشواره أمام الأخدود، بينما يستضيف النصر فريق النجم كريستيانو رونالدو فريق الرائد.

وقالت الرابطة عبر موقعها على الإنترنت إن الدوري سينطلق يوم 22 أغسطس المقبل، على أن يكون جدول مباريات الدور الثاني هو "انعكاس تام لجولات الدور الأول".

وأضافت الرابطة أن إقامة أسبوع خاص بمباريات القمة يأتي "لإضافة المزيد من الإثارة" على أن تحدد الجولة التاسعة من الدور الأول والجولة 26 للدور الثاني لخوض هذه اللقاءات.

وسيلعب الهلال والنصر في قمة الرياض والاتحاد والأهلي في قمة جدة بالإضافة إلى الاتفاق مع القادسية، العائد للدرجة الأولى، في قمة منطقة الشرقية خلال الجولتين التاسعة و26.

ولن يلعب أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على ملعبه أو خارجه في الموسم المقبل.

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