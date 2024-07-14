الحوسني والغيص يُديران إياب نهائي دوري الصالات العراقي

المصدر: البيان

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كُلف الحكمان الدوليان فهد بدر الحوسني وأحمد الغيص بإدارة مباراة إياب نهائي مسابقة دوري المحترفين العراقي لكرة قدم الصالات، التي ستجمع فريقي نفط البصرة والشرطة يوم غد, الإثنين، في مدينة البصرة. جاء هذا التكليف بناءً على طلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وكان حكم النخبة فهد بدر الحوسني قد أدار مؤخرًا المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة الصالات في تايلاند، كما أنه سيظهر في بطولة كأس العالم لكرة الصالات للمرة الثانية بعد اختياره ضمن قائمة الحكام التي ستُدير مونديال أوزباكستان 2024 المقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل، بينما شارك الحكم الدولي أحمد الغيص في إدارة مباريات البطولة الدولية الودية التي نظمها الاتحاد العُماني لكرة القدم في شهر فبراير الماضي.

كما أدار الحكمان الدوليان العديد من مباريات مسابقاتنا المحلية لكرة قدم الصالات خلال الموسم الرياضي 2023-2024.

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