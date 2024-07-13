عمرو السولية لاعب الاهلي المصري يخضع لفحوصات طبية جديدة

المصدر: د ب ا

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أعلن النادي الأهلي المصري اليوم السبت خضوع لاعب خط وسطه عمرو السولية لفحوصات طبية جديده بعد إصابته في المران الاخير قبل مواجهة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت إن السولية سيخضع لفحوصات جديدة وإجراء أشعة رنين مغناطيسي على ربلة الساق (السمانة) بعد زوال الورم من محيط العضلة.

وأضاف أن اللاعب يؤدي تدريبات علاجية واستشفائية لحين زوال الورم وإجراء الأشعة التي سوف يتحدد في ضوئها مدة العلاج والتأهيل.

وأوضح جاب الله أن عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق غادر المستشفى ظهر اليوم بعد الاطمئنان على حالته الطبية واستقرار حالته بعد تعرضه لنزلة معوية شديدة أمس الجمعة غادر على أثرها مقر إقامة الفريق قبل التوجه لملاقاة بيراميدز.

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