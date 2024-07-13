الإيطالية بيجي رئيسة تجارية لشركة النادي الأهلي السعودي

المصدر: د ب ا

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أعلن مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت، عن تعيين الإيطالية باربارا بيجي رئيسة تجارية للشركة، حيث ستقود توجهات المرحلة القادمة والإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية في القطاع التجاري.

وذكر النادي في بيان أن "بيجي" تتمتع بخبرة عملية في المناصب القيادية والتشغيلية تمتد لأكثر من 25 عاما، حيث أسهمت في تخطيط وتطوير الاستراتيجيات وتحسين كفاءة العمليات وتطوير الأعمال.

وتدرجت باربارا بيجي في العديد من المناصب، حيث عملت في إدارة التسويق بنادي إنتر ميلان الإيطالي بين عامي 2001 و2009 ومديرا للشراكات بالنادي بين 2009 و2015، وإدارة أعمال قطاع الشباب العالمي بين 2015 و2018 ومديرة قطاع التسويق والشراكة عالميا بين 2018 و2024.

وتمكنت "بيجي" خلال منصبها الأخير كمديرة للتسويق والشراكة من تعزيز المكانة الجديدة لعلامة إنتر التجارية كمركز عالمي لأسلوب الحياة في ميلانو.

وأدارت فريق الاستراتيجيات التسويقية والتجارية لتأمين وتفعيل أكثر من 100 مليون يورو سنويا في الرعاية مع أكثر من 45 شريكا عالميا.

وحقق فريق التسويق تحت إدارتها أرقامًا قياسية في العضويات لمدة عامين متتاليين بالإضافة إلى تسويق التذاكر لتسجيل أعلى حضور جماهيري في ملاعب الدوري الإيطالي.

كما أدارت "بيجي" شبكة أكاديمية إنتر في أكثر من 20 دولة بجانب الجولات الصيفية الربحية في الولايات المتحدة وآسيا.

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