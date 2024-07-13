الزمالك يُعلق على أنباء انسحابه من مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

المصدر: وكالات

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دحض المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن وجود اجتماع لمجلس الإدارة بهدف مناقشة الانسحاب من نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وقد أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، أمس الجمعة، أن المملكة ستستضيف مباراة القمة المصرية بين الزمالك والأهلي في نهائي السوبر الإفريقي بعد الاتفاق رسمياً مع باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، على إقامة المباراة بالسعودية.

وقال المتحدث الرسمي للزمالك أحمد سالم في تصريحات نقلها موقع "FilGoal"، إن "كل ما أثير عن أن مجلس إدارة الزمالك يبحث موقفه من المشاركة في السوبر الإفريقي من عدمه عار تماماً عن الصحة".

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 27 سبتمبر المقبل، فيما سيعلن "كاف" لاحقا عن ملعب المباراة، وتوقيت انطلاقها.

ويشارك الأهلي في السوبر الإفريقي لعام 2024 بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، في حين يخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت السعودية استضافت النسخة الماضية من السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، حيث توج الأخير باللقب.

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