وكيل أعمال ساديو ماني يكشف حقيقة رحيله عن النصر

المصدر: وكالات

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كشف بيورن بيزيمر وكيل أعمال اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي لكرة القدم حقيقة الأنباء التي تتحدث عن قرب رحيل اللاعب عن الفريق.

وقال بيزيمير في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه لم يعقد أي اجتماع مع الأندية بخصوص ماني.

وأكد وكيل "ماني" أن اللاعب سعيد للغاية مع نادي النصر ويستعد حاليًا للموسم الجديد مع الفريق، مشددًا على أنه ليس لديه أي نية على الإطلاق للرحيل.

وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخرًا إلى أن ماني يرغب في الرحيل عن النصر، فيما يتمسك النصر ببقائه على الأقل للموسم القادم.

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