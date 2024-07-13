رسمياً.. الاتحاد السعودي يتعاقد مع الفرنسي لوران بلان لتدريب الفريق

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت تعاقده مع المدرب الفرنسي لوران بلان لخلافة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وأعلن الاتحاد مطلع الشهر الحالي انفصاله عن جاياردو بعد فشله في تحسين نتائج الفريق منذ توليه المهمة في نوفمبر الماضي، إذ أنهى الفريق الدوري في المركز الخامس ليغيب عن المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

وقال الاتحاد عبر حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي "نرحب بالمدرب لوران بلان في نادي الاتحاد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز