لماذا انسحبت المقاتلة المصرية إيمان بركة من نزالها ضد السعودية هتان السيف؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" سبب انسحاب المقاتلة المصرية إيمان بركة من نزالها ضد السعودية هتان السيف أمس الجمعة ضمن الجولة الثانية من الموسم الأول من دوري المقاتلين المحترفين "PFL".

وخاضت بركة الجولتين الأولى والثانية وتعرضت لبعض الضربات القوية من منافستها السعودية، قبل أن تقرر الانسحاب قبل انطلاق الجولة الثالثة من النزال الذي أقيم على الصالات الرياضية الخضراء في العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن انسحاب بركة من النزال كان بسبب تعرضها لإصابة في القدم جراء اشتباكها مع هتان السيف، حيث دعت مدربها والجهاز الطبي إلى الإيعاز لحكم النزال بعدم قدرتها على استكمال المواجهة.

وقالت الصحيفة إن المقاتلة المصرية نقلت إلى المستشفى على الفور، للكشف عن حالة إصابتها بشكل أوضح.

وبانسحاب المصرية، حققت هتان السيف الانتصار الثاني على التوالي في دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 بعد فوزها بالضربة القاضية على نظيرتها المصرية ندى فهيم في مايو الماضي، لتصبح أول سعودية تحقق الانتصار في الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز